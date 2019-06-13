الصحفيون العرب .. مشهد من الزمن الجميل

2019/06/13 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم الأوضاع العربية المحبطة يصنع الصحافيون العرب خبراً مفرحاً ويحققون إنجازاً كبيراً، فقد تمكن العرب، باتفاقهم

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