الرزاز: انقطاع البترول العراقي كبد الاقتصاد الأردني كلفا باهظة جدا

2019/06/13 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، الخميس، ان انقطاع البترول العراقي كبد الاقتصاد الأردني كلفا باهظة جدا.

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