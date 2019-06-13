الصدر يدعو الحكومة إلى إلغاء جميع الاتفاقيات “المجحفة” مع تركيا

2019/06/13 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- ادان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، القصف التركي للاراضي العراقية، داعيا الحكومة إلى الغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سيادة العراق وأمنه.وقال الصدر في تغريدة على “تويتر” اليوم، “إننا ندين ونستنكر ونشجب القصف التركي للاراضي العراقية وان كان وفق اتفاقيات فانها اتفاقيات هزيلة لا معنى لها”.واضاف، ان “على الحكومة العمل ...

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