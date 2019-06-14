مسؤول قانونيّ دوليّ يدين اعتداء مطار أبها الإرهابي: جريمة حرب

2019/06/14 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور محمد بن عبدالله القاسم وأعضاء اللجنة، ما تعرض له مطار أبها الدولي من اعتداء إرهابي أسفر عن إص...

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