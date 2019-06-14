2019/06/14 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، وقوع تفجيرين في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان مقتضب للخلية، “عمل إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة في ساحة الوثبة وانفجار عبوة اخرى أيضاً في منطقة الشعلة ببغداد، والتفاصيل لاحقا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجاران في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجاران في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).