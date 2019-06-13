بالفيديو.. الحكمة تطالب بجلسة طارئة لمجلس الوزراء في ذي قار لسوء الخدمات

2019/06/14 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن محافظة ذي قار عن كتلة الحكمة النيابية، ستار الجابري، مجلس الوزراء بعقد جلسة طارئة في المحافظة لتردي الخدمات فيها.

ودعا الجابري في مؤتمر صحفي عقده في الدائرة الاعلامية بمبنى البرلمان الى ضرورة معالجة مشاكل الخدمات في المحافظة من شحة المياه وأزمة الطاقة الكهربائية”.

ولفت الى جمع 36 توقيعاً لنواب لاستضافة وزير الكهرباء لؤي الخطيب، لمناقشة واقع الكهرباء لاسيما في المحافظات الجنوبية وبيان سبب الأزمة الكبيرة في ساعات التجهيز التي وصلت الى 12 ساعة في اليوم وتسببها بخروج تظاهرات شعبية”.

وأكد الجابري ان الوضع لا يتحمل التأخير وقد ينعكس على وضع المحافظات وعلى بغداد أيضاً” داعياً الى “ضرورة عقد لجان خلية أزمة لتشخيص المشاكل وإيجاد حلول جذرية وسريعة لمعالجة وتدارك الامر فيما يخص شحة المياه وأزمة الكهرباء وتراجع الخدمات”.

كما شدد على إنجاز مشاريع تعبيد الطرق الخطيرة في محافظة البصرة والحد من حوادث السير التي تحصد مئات أرواح الأبرياء وإيجاد حلول جادة لهذه المشكلة” واصفاً إياها “بإرهاب ثاني يهدد المواطنين”.انتهى

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