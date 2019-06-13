2019/06/14 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد مقتدى الصدر يستنكر القصف التركي ويدعو الحكومة لإلغاء “الإتفاقات الهزيلة”

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