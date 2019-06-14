2019/06/14 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع إنفجاران مساء اليوم الخميس في العاصمة بغداد.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت وكالة كل العراق الاخبارية[اين] نسخة منه، ان "عملاً إرهابياً بواسطة انفجار عبوة ناسفة في ساحة الوثبة ببغداد ".وأضاف البيان كما "انفجرت عبوة أخرى أيضاً في منطقة الشعلة".ولم تعرف بعد اذا ما كانت هناك خسائر بشرية أو مادية لكن خلية الاعلام قالت انها ستعلن تفاصل بوقت لاحق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل إنفجاران بعبوات ناسفة في بغداد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل إنفجاران بعبوات ناسفة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).