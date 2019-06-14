2019/06/14 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلَّطت الوكالة الفرنسية للأنباء، الضوء على متحف برج الساعة، واصفة إياه بأنه ” أعلى المتاحف.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوكالة الفرنسية: متحف برج الساعة ” يقبع بين السماء والأراض “ صحيفة صدى الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الفرنسية: متحف برج الساعة ” يقبع بين السماء والأراض “) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الفرنسية: متحف برج الساعة ” يقبع بين السماء والأراض “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صدى السعودية).