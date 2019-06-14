 بتصميم عراقي.. افتتاح أكبر مطار بالعالم في العاصمة الصينية!

2019/06/14 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق تعتزم #الحكومة_الصينية افتتاح أكبر #مطار في العالم على الإطلاق بالعاصمة #بكين، وذلك قبل نهاية العام الحالي.ووفقاً لوسائل الإعلام الصينية، من المفترض أن يستقبل المطار ما بين […]

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