2019/06/14 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدَّث الزميل بندر عطيف، ابن السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو مطار أبها، عن تفاصيل.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجاة السيدة التي ظهرت في فيديو مطار أبها أثناء سقوط المقذوف الحوثي صحيفة صدى الالكترونية.

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