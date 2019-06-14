2019/06/14 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكى الزميل الإعلامي بندر عطيف تفاصيل ما حدث لوالدته وهي التي ظهرت في فيديو متداول التقطته كاميرات مطار أبها وهي واقفة بالصالة تنتظر قدوم ابنها حتى تذه...

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