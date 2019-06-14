أثبتته كل اعتداءاته.. المتمرد الحوثي لا يتورع عن استهداف المدنيين في

2019/06/14 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تولي فيه قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، حماية المدنيين من الهجمات التي تشنها ضد ميليشيا الحوثيين الإيرانية، أولوية قصوى ل...

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