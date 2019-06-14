الجبير: سنعمل ما في وسعنا لحماية بلداننا

2019/06/14 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران، موضحا «سنعمل ما في وسعنا لحماية بلداننا».وقال إن السلوك الإيراني غير مقبول.

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