نصير عواد - الذّاكرة العراقيّة ليست بخير

2019/06/14 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نصير_عواد يوم فكرنا بالكتابة عن تاريخ المدينة، ذهبنا للبحث عن أرشيفها القديم، الذي تركه العثمانيون بعد سقوط خلافتهم الباهتة، ففوجئنا بأنهم تخلّصوا من تلك الوثائق والأوراق المركونة لعشرات الاعوام، وأرسلوها إلى المعمل لغرض إعادة تحويلها إلى عجينة تُصنع منها كعوب الأحذية.هذه السخاء البائس بما فيه من اعتداء على الذاكرة الاجتماعيّة وإهانة لما تركه الاسلاف، نستطيع البحث له عن عذر بسبب ما يحدث بالعراق من تجهيل وف......

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