الامم المتحدة تشيد بجهود مصر في مكافحة ختان الإناث

2019/06/14 | 00:36

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أشادت هيئات الأمم المتحدة والأتحاد الاوروبي بمصر خلال المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث اليوم بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة المشكله وانشاء اللجنة الوطنيه للقضاء علي ختان الاناث برئاسة المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ،مؤكدين دعمهم الكامل ومساندتهم لهذه الجهود.



حيث اعرب السيد ابراهيم العافية الوزير المفوض ومدير التعاون بالاتحاد الأوروبي عن سعادته بمشاركته اليوم في هذا المؤتمر الهام .



مشيدا بالجهود التي تتم من قبل الحكومة المصرية لمواجهة هذه المشكلة، وبسرعة العمل القائم اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث مؤكد علي دعم الاتحاد الاوربي لهذه الجهود.



واشار ان الأتحاد الأوروبي عمل لسنوات طويلة لحماية الأطفال ولدية العديد من المبادرات في هذا المجال حول العالم.



وأكد علي اهمية نشر الوعي لإنجاح مثل هذه المبادرات معربا عن امنيته للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث بالنجاح.



واعربت السيدة بليرتا اليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر عن سعادتها بالخطوات والجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث متوجها بالشكر للتعاون القائم بين جميع الجهات لمواجهة المشكلة.



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واشارت ان المجتمع لابد ان يتحرر من هذه العاده السيئة مشيرة ان الهدف من هذا الحدث ان نعلن جميعا التزامنا بالعمل في المجتمع لمواجهة ختان الاناث ، مشيرة ان القضية ترتبط بحقوق الانسان وحقوق المرأة.



وتوجه السيد سيلڤان ميرلين..



نائب الممثل المقيم _ البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالشكر لكل المشاركين في هذه الحمله الهامة مشيرا ان هناك التزام قوي من قبل الحكومة المصرية لمواجهة المشكلة، مشيرا ان هيئات الأمم المتحدة تدعم جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث في مصر.



وجه السيد برونو ماس ممثل منظمة اليونيسيف فى مصر الشكر الى الدكتورة مايا مرسى والدكتورة عزة العشماوى على المبادرة العظيمة للقضاء على ختان الاناث ، مؤكدا استعداد اليونيسيف دعم دور اللجنة الوطنية بمصر ، مشددا على أنه خطوة هامه تجاه ممارسة ضارة بالفتيات وتحد من فرصهن الكاملة للحصول على الصحة والتعليم والدخل ، فضلا عن أنها ممارسة يجرمها قانون مصر ، وأكد أن الدعم سوف يشمل توفير البدائل لاحتياجات السيدات الذين يعانين عواقب عدم إجراء هذه الجريمة ،ودعم الفتيات للتعبير عن أنفسهن وتعزيز المجتمع الذى يدعم تمكينهن ، وشدد على أن التصدى لختان الإناث ليست جهودا جديدة ،و لكن اليوم يعد لحظة حاسمة ، نعالجها معا ككيان واحد .وفى كلمة الكسندر بل بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إستعاد ذكرى منذ خمس وعشرون عاماً حين اجتمع فى القاهرة إحدى عشر الف شخصا بمؤتمر السكان عام ١٩٩٤ وكانوا ينظرون إلى صورة فتاه تم ختانها ، مؤكدا أن الجهود المناهضة للختان بدأت منذ ٢٥ عام ، والان ملايين من الفتيات اخيرا تمكنوا من رؤية النور فى نهاية الطريق ، وعلى مصر أن تفخر بذلك ، وعبر عن سعادته بما يشهدة اليوم من تكاتف الجميع لنقول لا تفاوض فى ختان الإناث وعلينا وقفها ، وأعلن التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم حكومة مصر والقيادة الاستثنائية للمجلسين ، وأكد أن التغيير يحدث على أرض الواقع ، وأشار إلى اعتزامه السفر الى جميع محافظات مصر لزيارة القرى للتوعية ، وعلى كل أب وأم إدراك ان ختان الإناث غير مقبول ، وتمنى أن نحتفل بعد ١١ عام فى ٢٠٣٠ بالنتائج العظيمة لهذه المبادرة .

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