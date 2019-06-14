2019/06/14 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جمعية غوث، عن فقدان المواطن سالم المهداوي بشعب الأراك بمركز غميق في محافظة الليث..[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فقدان مواطن من الليث في مكة المكرمة صحيفة صدى الالكترونية.

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