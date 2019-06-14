حين تفرط في تناول الوجبات السريعة يحدث التالي:

2019/06/14 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاشك ان للوجبات السريعة مخاطر على صحة الإنسان، بالرغم من أنها تلقى رواجا كبيرا في مختلف دول العالم، وتؤثر بشكل كبير على جسم الإنسان وصحته.

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