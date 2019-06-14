الأرصاد: طقس رطب صباحاً مع تشكل الضباب من الجمعة للثلاثاء

2019/06/14 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنبأ المركز الوطني للأرصاد، بأن يكون الطقس، من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل، رطباً صباحاً مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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