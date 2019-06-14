حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين الشريفين

2019/06/14 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرق صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، معزياً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

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