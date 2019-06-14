2019/06/14 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك: انتهاء جلسة لمجلس الأمن دون التوصل إلى أي نتيجة بعد مناقشة حادث الناقلات في خليج عُمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/14 | 00:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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