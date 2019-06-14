2019/06/14 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الياباني كان يحمل رسالة بيده لتسليمها الى آية الله خامنئي قبل أن يضعها تحت مؤخرته عندما سمع رد صريحا من المرشد بأنه لن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة مصير رسالة ترامب تحت مؤخرة اليابان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة مصير رسالة ترامب تحت مؤخرة اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).