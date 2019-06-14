2019/06/14 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تم منح مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع شهادة تصنيع أنظمة الفضاء والطيران والأنظمة الدفاعية طبقا للمواصفة AS 9100 DEN 9100:2018من شركة ICIM الإيطالية وبموجب هذه الشهادة يعد المصنع هو الجهة الوحيدة بجمهورية مصر العربية الحاصلة علي هذه الشهادة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة العربية للتصنيع تحصل علي شهادة دولية لتصنيع أنظمة الفضاء والطيران والأنظمة الدفاعية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة العربية للتصنيع تحصل علي شهادة دولية لتصنيع أنظمة الفضاء والطيران والأنظمة الدفاعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).