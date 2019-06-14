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عادل الجبير: الجميع يتفادى الحرب باستثناء إيران


عادل الجبير: الجميع يتفادى الحرب باستثناء إيران
2019/06/14 | 00:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن جميع دول المنطقة تعمل على تفادي الحرب.

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