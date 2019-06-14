2019/06/14 | 00:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن جميع دول المنطقة تعمل على تفادي الحرب.
[...]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل الجبير: الجميع يتفادى الحرب باستثناء إيران) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
[...]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل الجبير: الجميع يتفادى الحرب باستثناء إيران صحيفة صدى الالكترونية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل الجبير: الجميع يتفادى الحرب باستثناء إيران) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل الجبير: الجميع يتفادى الحرب باستثناء إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صدى السعودية).