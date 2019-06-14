قرقاش: الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان تطور مقلق

2019/06/14 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الاعتداء على ناقلات في بحر عمان واستهداف مطار أبها تطور مقلق وتصعيد خطير.وتابع «على المجتمع الدولي التحرك لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي».

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