وكالة الاستقلال تنشر نص قرار واشنطن بمعاقبة شركة وشخصيات عراقية لتهريبها الاموال لايران

2019/06/14 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء عقوبات على شركة مقرها في العراق وشخصين آخرين بتهمة تهريب أسلحة بمئات ملايين الدولارات إلى ميليشيات عراقية يدعمها الحرس الثوري الإيراني.وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان.له إن القطاع المالي العراقي والنظام المالي الدولي الأوسع يجب أن يشددا دفاعاتهم ضد التكتيكات الخادعة المستمرة المنبعثة من طهران من أجل …

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