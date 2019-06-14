2019/06/14 | 00:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- «الجبير»: لا أحد يريد الحرب لكن الأمر يعود لإيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/14 | 00:50.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الجبير»: لا أحد يريد الحرب لكن الأمر يعود لإيران) نشر أولاً على موقع (اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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