المملكة لمجلس الأمن: تدابير عاجلة لمحاسبة المسؤول عن هجوم مطار أبها

2019/06/14 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- * نحقق في نوعية الصاروخ المستخدم * الحوثيون اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف المطار* النظام الإيراني يواصل دعم ال

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