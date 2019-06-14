2019/06/14 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ تدابير عاجلة لمحاسبة المسؤول عن الهجوم الإرهابي على مطار أبها صحيفة صدى الالكترونية.

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