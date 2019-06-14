قلق في المان يونايتد

2019/06/14 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر يونايتد قلقون بسبب عدم اقتراب نجمي الفريق دافيد دي خيا وماركوس راشفورد من تجديد عقديهما.

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