2019/06/14 | 00:50

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تشيلسي مجرد من اسلحته يواجه المان يونايتد بعد 59يوم

تشيلسي يواجه مانشستر يونايتد خارج الستامفورد بريدج بعد 59 يومًا

فقط.



بدون ساري وبدون هازارد، والكثير من الأسألة المطروحة!

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