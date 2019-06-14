2019/06/14 | 00:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
فقط.
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تشيلسي مجرد من اسلحته يواجه المان يونايتد بعد 59يوم
تشيلسي يواجه مانشستر يونايتد خارج الستامفورد بريدج بعد 59 يومًا
فقط.
بدون ساري وبدون هازارد، والكثير من الأسألة المطروحة!
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي مجرد من اسلحته يواجه المان يونايتد بعد 59يوم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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