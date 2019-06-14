الجبير: إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

2019/06/14 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران.وقال الجبير لشبكة «سي.إن.إن»: إن السعودية تتفق مع الولاي...

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