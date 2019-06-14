المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ و

2019/06/14 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة، وفي الوقت المناسب، لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعوم...

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