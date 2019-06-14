اسرائيل تقصف أرضا زراعية جنوب قطاع غزة رداً على أطلاق صاروخ على مستوطنة

2019/06/14 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات إسرائيلية أرضا زراعية جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه مستوطنة أشكول.وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن مقاتلات إسرائيلية أغارت على أرض زراعية بمنطقة “كرم أبو معمر” شرقي مدينة رفح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.وقالت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق إن القبة الحديدية اعترضت صاروخا الليلة الماضية أُطلق من...

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