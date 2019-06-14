«العسكري» السوداني: أخطاء في فض الاعتصام

2019/06/14 | 01:05

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نتائج تحقيقاته غداً...



وتأكيد وقوع «محاولات انقلابية»

أقر المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان، أمس، بأنه أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 3 يونيو (حزيران)، لكنه أشار إلى أن العملية شابها «بعض الأخطاء والانحرافات» وتسببت بمقتل العشرات، مؤكداً أن المجلس انتهى من التحقيقات، وستعلن النتائج غداً.وقال الفريق أول شمس الدين كباشي في مؤتمر صحافي إنّ «المجلس العسكري هو من اتّخذ قرار فضّ الاعتصام...



ووضعت الخطة لذلك، ولكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت».



وهي المرة الأولى التي يعترف فيها المجلس بذلك.



وقال إنه تم توقيف عدد من الضباط والجنود جراء الأحداث.



وكان عضو المجلس العسكري الانتقالي صلاح عبد الخالق قال في تصريحات صحافية سابقة، إن مجلسه أوقف ما بين 700 و1000 من أفراد قوات نظامية، بتهمة اقتحام مقر الاعتصام، وتعهد بتقديمهم لمحاكمة علنية.وقال الكباشي، من جهة ثانية، وقع عدد من المحاولات الانقلابية، خلال الفترة الماضية، كما أشار إلى أن «مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديداً للأمن القومي ولن نسمح بذلك».من جهة ثانية, أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن لبات، أمس, عن تفاؤله بقرب الحل في السودان بعد مفاوضات أجراها مع طرفي الأزمة, كما أعلن عن تشكيل «منظومة دولية» لدعم الوساطة الأفريقية لحل الأزمة، تتكون من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والترويكا الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، ودول أخرى لم يسمها.





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