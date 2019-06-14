الجيش الليبي يسقط طائرة لـ«الوفاق»

2019/06/14 | 01:05

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احتدام معارك طرابلس في أسبوعها الثامن

الجمعة - 10 شوال 1440 هـ - 14 يونيو 2019 مـ رقم العدد [

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مقاتلون موالون لحكومة «الوفاق» يطلقون النار من دبابة في منطقة السواني جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)

القاهرة: خالد محمود

أسقطت قوات الجيش الوطني الليبي، التي يقودها المشير خليفة حفتر، أمس، طائرة حربية تابعة للقوات الموالية لحكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، في مدينة مصراتة (غرب)، في وقت احتدمت فيه المعارك بين الطرفين في العاصمة طرابلس، بعد أن دخلت أسبوعها الثامن على التوالي.وأكدت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، في بيان مقتضب، أنه تم أمس إسقاط طائرة حربية تابعة «للحشد الميليشياوي»، في إشارة إلى الميليشيات التي تقاتل مع قوات السراج، ومقتل قائدها بمنطقة الدافنية بمصراتة، بعد إصابتها من قبل قوات الجيش.وفي المقابل التزمت قوات السراج الصمت، إلا أن مصادر عسكرية قالت إن قائد الطائرة الليبي قتل فور إسقاطها، وهي ثاني طائرة حربية يسقطها الجيش الوطني، علماً بأنه أسقط في السابق طائرة حربية مماثلة، واعتقل قائدها الذي اتضح أنه برتغالي الجنسية.





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