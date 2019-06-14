ريال سوسييداد الإسباني يضم “أليكسندر إسحاق” لاعب دورتموند

2019/06/14 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل نادي ريال سوسييداد الإسباني لاتفاق مع نظيره الألماني بوروسيا دورتموند على ضم مهاجمه الشاب.وأصدر سوسييداد بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن خلاله توصله لاتفاق مع دورتموند على ضم السويدي أليكسندر إسحاق.وأوضح البيان أن المهاجم الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، ووقع على عقد مع النادي الإسباني يمتد حتى...

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