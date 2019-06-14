2019/06/14 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، برنامج مباريات المسابقة للموسم المقبل (2019-2020)، والذي سينطلق في التاسع من آب/أغسطس.وفي الجولة الأولى، يفتتح ليفربول المسابقة باستضافة العائد إلى البريميرليج، نورويتش سيتي، مساء الجمعة الموافق 9 آب/أغسطس، على ملعب “أنفيلد”.وضمن الجولة الافتتاحية أيضا، يلعب حامل اللقب مانشستر سيتي في ضيافة وست هام يونايتد، فيما يستضيف توتنهام أستون...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة الدوري الإنجليزي تصدر جدول مباريات الجولة الافتتاحية لموسم (2019-2020)) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة الدوري الإنجليزي تصدر جدول مباريات الجولة الافتتاحية لموسم (2019-2020)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).