الفضل شلق - الاستبداد – العبودية التي يفرضها نظام الطوائف ٢٣

2019/06/14 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق يولد المرء عبداً في الطائفة.يصير فيها ومنها ولها.يعيش جزءاً منها.ينتهي فيها من المهد الى اللحد.وقبل الولادة، حين يكون حادثة بيولوجية، وعند التسجيل في لوائح النفوس، وبعد الموت حين يُدفن بعد صلاة تعترف بانتهاء وجوده.يبقى المرء في الطائفة خلال حياته؛ لا خيار له بغيرها.السجل يقول ذلك.ما غير السجل لا يعوّل عليه.يخضع المرء لضرورات السجل في فكره وإيمانه وعقيدته وتصرفه السياسي.الويل ثم الويل ......

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