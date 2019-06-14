اشرف عتريس - قصيدة العامية المصرية تحتاج إلى ثورة

2019/06/14 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس قصيدة العامية المصرية تحتاج الى ثورة لأننى من جيل منتصف الثمانينيات الذى اكتسب خبرات معرفية وقدرات فنية هائلة من شعر الرواد (جاهين وحداد والابنودى ) وأدركنا هذا الاستيعاب بشكل جيد فكان لزاما علينا الايمان بالتجاوز والتخطى بمفردات مهجورة نعيد اكتشافها عبر تشكيل وتضمين وتوظيف خاص بنا بعيدا عن الايقاع الظاهر الزائف وجماليات الصورة المستهلكة وصوتيات اللغة وشفراتهامن الثقا......

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