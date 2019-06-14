تعطل مفاجئ لـ «انستغرام» عن العمل

2019/06/14 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض موقع وتطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، لعطل مفاجئ.وعبر عدد كبير من مستخدمي الشبكة عبر العالم عن استيائهم من عدم تمكنهم من تحميل الصور على حساباتهم عبر «إنستغرام».

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