السعودية تتوعد بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الإرهابي على مطار أبها

2019/06/14 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت المملكة العربية السعودية، باتخاذها وتحالف دعم الشرعية في اليمن، تدابير عاجلة، وفي الوقت المناسب، لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على صالة الوصول في مطار أبها الدولي.

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