واشنطن تنضم لمسعى دبلوماسي لإنقاذ المحادثات في السودان

2019/06/14 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور أكبر دبلوماسي أميركي لشؤون أفريقيا، السودان حالياً، للمشاركة في مسعى دولي يهدف إلى حث المجلس العسكري والمعارضة، على التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال الديموقراطي.

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