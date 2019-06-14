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باب الحارة احترق الان


باب الحارة احترق الان
2019/06/14 | 01:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشب حريق، اليوم الخميس، في كوفي شوف“باب الحارة” الواقع بمنطقة حي الاعلام شارع البدالة”.

  

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