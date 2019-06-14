“دينيس سواريز” يرغب في الرحيل عن برشلونة

2019/06/14 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسر دينيس سواريز لاعب خط وسط برشلونة، صمته حول مستقبله، مؤكدًا أنه يريد الرحيل عن صفوف البلوجرانا، خلال سوق الانتقالات الصيفية.وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “ما أريده هو الرحيل عن برشلونة واللعب، هدفي هو الاستمرار في الدوري الإسباني، وكنت في برشلونة منذ شهرين للتعافي من إصابتي، ولم يخبرني أحد بأي شيء”....

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