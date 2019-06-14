ترامب يطرد المتحدثه باسم البيت الابيض الان ترجمة خولة الموسوي

2019/06/14 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرد ترامب الخميس أنّ المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز من منصبها وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ “رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر”.وأعرب الملياردير الجمهوري عن أمله في أن تترشّح ساندرز يوماً ما لمنصب حاكم ولاية أركنساس، وأضاف “ستكون رائعة!”.

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