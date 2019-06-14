نادي العدالة يستعد لدوري المحترفين بالتعاقد مع أحمد السلطان

2019/06/14 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس إدارة نادي العدالة الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، تعاقده مع أحمد السلطان لاعب نادي ضمك، مساء أمس الخميس....

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