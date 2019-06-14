الجيش الأميركي يؤكد استعداده للدفاع عن المصالح الأميركية

2019/06/14 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، استعداده للدفاع عن المصالح الأميركية بما فيها حرية الملاحة.وأعلن توجه مدمرة أميركية إلى مكان الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان.

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