المجلس العسكري بالسودان يتحدث عن محاولات انقلاب وأخطاء في فض الاعتصام

2019/06/14 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المجلس العسكري في السودان إنه أحبط أكثر من محاولة انقلاب ضده، مقرا بأنه من أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في عملية تسببت في مقتل العشرات.

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