إئتلاف النصر: سنتخذ المواقف اللازمة حيال الكتل التي لم تلتزم بمبدأ الشراكة

2019/06/14 | 01:44

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بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف النصر، الجمعة، أنه سيتخذ المواقف اللازمة حيال الكتل السياسية وبالاخص ممن لم تلتزم...





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